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وهران.. توقيف شخصين في قضية اختفاء طفلة بوهران
47 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ب.م

تم على مستوى منطقة فلاحيه واقعة شرق مدينة وهران توقيف شخصين في قضية اختفاء طفلة عمرها ثلاث سنوات كان يجري البحث عنها منذ الجمعة،حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني. وحسب المصدر نفسه، فقد تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني التي عثرت على الطفلة حيث ستبين التحريات إن كان الأمر يتعلق باختطاف أم مجرد اختفاء تبعه العثور على الطفلة من قبل الشخصين قبل أن يتم ضبطهما رفقتها وسط حقل فلاحي، من قبل مصالح الدرك الوطني. وكان بعض الأشخاص الذين شاهدوا عملية استرجاع الطفلة قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من هذه العملية التي استعملت فيها مصالح الدرك الوطني دوريات للبحث مدعمة بحوامة التي سمح تغطيتها للإقليم برصد تواجد الشخصين الموقوفين وسط المزرعة.

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