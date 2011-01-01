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الجولة ال 27 من البطولة المحترفة الأولى موبيليس

مولودية وهران تستقبل شباب قسنطينة في عين تموشنت
46 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

ستجرى مباراة، مولودية وهران- شباب قسنطينة، لحساب الجولة ال 27 للبطولة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، المقررة الثلاثاء بملعب عمر أوصيف بعين تموشنت انطلاقا من الساعة الرابعة ، حسب ما أعلنت عنه ، الرابطة المحترفة لكرة القدم. وكانت مولودية وهران متعودة على استقبال منافسيها بملعب أحمد زبانة بوهران، لكن عقوبة أربع مباريات بدون حضور الجمهور، منها اثنتان خارج ملعبها، جعلها تتنقل مؤقتا إلى عين تموشنت . وبخصوص لقاء الرديف بين نفس الفريقين فستجري بملعب أحمد زبانة بوهران" على الساعة 00ر12.

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