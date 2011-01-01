معاقبـة خمسـة دراجين جزائرييــن

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تمت معاقبة خمسة دراجين جزائريين منهم اربعة من نادي المجمع الرياضي البترولي، عقب ثبوت تناولهم للمنشطات خلال منافسة رسمية، حسبما من اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. ووقع الدراجون الخمسة في فخ المنشطات، خلال منافسات البطولة الوطنية 2017، التي عاد لقبها ليوسف رقيقي من نادي سوفاك ناتيرا 4 إيفر. واضح المصدر نفسه أن المادة المحظورة التي تناولها الرياضيون الخمسة سمحت لهم الرفع من قدرتهم على قوة التحمل. ولم تكشف اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عن اسم المادة التي تناولها العداؤون. الرياضيون المعاقبون هم مداني عبد المالك، خالد عبدالنبي، كسي عبد المالك من المجمع البترولي ومراد بتيرة من جمعية الأمن الوطني ، حيث سلطت عليهم عقوبة أربع سنوات . من جهته ،عوقب حمزة فيصل من المجمع البترولي لمدة 18 شهرا. وفي العاب القوى، عوقب العداء عباد عباس لمدة 12 شهرا بعد ثبوت تناوله هو الآخر للمنشطات. وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ، رضوان ميكشار قد صرح ، أن عدد الرياضيين الذين خضعوا لاختبارات تناول المنشطات، عرف ارتفاعا خلال السنوات الخمس الأخيرة ، حيث انتقل من 98 اختبارا سنة 2013 إلى 244 في سنة 2017 . وبخصوص المواد الذي تناولها هؤلاء الرياضيون , أفاد نفس المسؤول أنها مواد مختلفة و متنوعة .