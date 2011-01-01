أيام قاسي سعيد أضحت معدودة
غريب يقترب من العودة إلى مولودية الجزائر
49 دقيقة مضت
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يبدوا بأن خروج نادي مولودية الجزائري خالي الفاض هذا الموسم قد يُدخل الفريق في دوامة كبيرة على مستوى الإدارة ، حيث تشير آخر الأخبار إلى قُرب إقالة المدير الرياضي للشركة السيد كمال قاسي سعيد من منصبه على خلفية فشله في تحقيق أهداف الفريق التي تم تسطيرها قبل بداية الموسم . ويبدو بأن الشركة المالكة لنادي مولودية الجزائر قد شرعت بالفعل في إيجاد خليفة لكمال قاسي سعيد . وذكر موقع الميدان بأن المدير الرياضي السابق للفريق السيد عمر غريب هو الأقرب لتولي هذا المنصب بعدما تمت إقالته الموسم الماضي لسوء النتائج .
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