اختتام تظاهرة ربيع المدية المخلدة ليوم العلم

بواسطة المسار العربي / م. محمد

اختتمت ببلدية اولاد ابراهيم الواقعة شرق عاصمة الولاية ، تظاهرة ربيع المدية المخلدة ليوم العلم و التي حملت شعار" البداية لنا والاستمرارية لكم "من خلال تميزها ببرنامج ثري ومتنوع بين نشاطات ثقافية و بيئية واجتماعية ورياضية من خلال اقامة معرض للكتاب ، تنظيم مسابقة لأحسن رسم على الحدث لتلاميذ الابتدائيات ومنافسة فكرية بين تلاميذ المتوسطتين بدار الشباب بين الاكماليتين تخللتها نشاطات مسرحية ،شعر ،واسئلة علمية كما تم ايضا القيام بحملة نظافة عبر شوارع البلدية تم خلالها رفع القاذورات و التزيين المحيط والتحسيس بالدور الكبير الذي تلعبه الطبيعة البيئية في حياة الانسان و كيفية المحافظة على المحيط ،كما تم ايضا تنظيم القيام بحملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المرضى ومواطني البلدية حول مرضي السكر والضغط الدم و ذلك بمستوصف البلدية من قبل الطاقم الطبي العام به بينما تم توعية وتحسيس حول سرطان الثدي وعمق الرحم للمراة بالمسجد البلدي علي يدي طبيبات ، كما تم ايضا كما تم تنظيم معرض للبيئة ومعرض الألبسة التقليدية ، اضافة مسابقة احسن انجاز تبعده المرأة المحلية الماكثة في البيت في مجال الخياطة ،الطرز،الماكرامي ،البرودي و الحلويات التي تشتهر بها المنطقة ، كما كان لرياضة نصيبها في هذه التظاهرة حيث تم تنظيم دورة رياضة شملت ثمانية فرق من مختلف فرق تمثل تجمعات السكنية المتواجدة بالبلديات ،وسباق للعدو الريفي لفئتي الاصاغر والاواسط ومقابلة لقدامى اللاعبين ليختتم امس بحفل بهيج على شرف الاسرة التربوية يم خلاله تكرم الفائزين بمختلف المنافسات وتكريم بعض من سهروا على تعليم وتلقين العلم للأجيال الحالية تثمينا لهم لما قدموه طيلة مسيرتهم المهنية.