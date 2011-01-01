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براهيمي تحت مجهر انتر ميلان
52 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت وسائل إعلامية مقربة من نادي انتر ميلان الإيطالي، اقتراب إدارة “النيراتزوري” من الدولي الجزائري ياسين براهيمي، حيث يدخل صاحب الـ 28 عاما ضمن مخططات المدرب سباليتي تحسبا للموسم المقبل. وجاءت التأكيدات أن لاعب نادي بورتو من بين أكثر اللاعبين الذين تسعى إدارة الفريق لضمهم، غير أن ذلك لن يكون سهلا في ظل المنافسة التي قد يلقاها من ناديا ايفرتون الانجليزي وبيشكتاش التركي. ومن المتوقع أن يرحل براهيمي عن ناديه بورتو في نهاية الموسم، خاصة أن عقده سينقضي في الموسم المقبل، حيث لم يفتح فريقه أي باب للتفاوض حول تجديد عقده.

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