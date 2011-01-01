ولد عباس: بوتفليقة أسكن نصف الجزائريين

بواسطة المسار العربي / ل.ش

تحدث الأمين العالم لحزب جبهة التحرير الوطني مجددا عن العهدة الخامسة السبت خلال لقائه مع المنتخبين المحليين بولاية الجلفة.

واعتبر ولد عباس أن العهدة الخامسة بيد الرئيس والله تعالى، مضيفا أنه في انتظار رد الرئيس بوتفليقة على طلبه بعدما أبلغه برغبة 700 ألف مناضل في مواصلته قيادة البلاد.

ولم يفوت ولد عباس الفرصة كعادته للإشادة بإنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حسبه، مشيرا إلى أن عملية جرد الإنجازات التي تحققت منذ سنة 1999 بينت أن الرئيس أسكن نصف سكان الجزائر، وهو ما وصفه المتحدث بـ"المعجزة".

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،أنه تلقى أكثر من 700 ألف طلب من مناضلي الحزب يطالبون الرئيس بوتفليقة بالإستمراية.

وذكر ولد عباس بالجلفة أنه رفع 700 ألف طلب من قبل المناضلين للرئيس قصد الترشح لعهدة خامسة.