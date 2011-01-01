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سلسلة "عنتر ولد شداد".. قروابي يسافر في الزمن
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أوراري محمد
يراهن التلفزيون الجزائري خلال شهر رمضان الكريم 2018، على عدد من الانتاجات الضخمة لمنافسة القنوات الخاصة، أهمها السلسلة الكوميدية "عنترweld--شداد"، بطولة "مروان قروابي" ويرافقه كل من الممثل القدير فوزي صايشي، منال قوقام، أحمد رياض...
ويشرف "نسيم بومعيزة" على إخراج هذا العمل الضخم الذي صور بأحدث التقنيات، انطلاقا من السيناريو الذي كتبه "سفيان دحماني"، إنتاج التلفزيون الجزائري وأحمد رياض.
وحسب منتجي العمل فإن أحداث السلسلة تتبع قصة شاب جزائري من الوقت المعاصر يدعى "عنتر" (مروان قروابي)، يخترع خاله ألة للسفر عبر الزمن فيرحل به إلى حقبة عنترة بن شداد العبسي، هناك يلتقي عبلة، ويقلب المدينة رأسا على عقب، ويجعلها تتكلم اللهجة الدارجة المكسرة في حوارات كوميدية مليئة بالتناقض والمفاجأت، كما يتمكن هذا الشاب من ترك لمسة عصرية على سكان المدينة ونمط حياتها.
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