شرطة البرواقية بالمدية تطيح بشبكة اجرامية وطنية تتاجر بالمخدرات و تحجز قرابة 06 كيلو غرام من المخدرات

بواسطة المسار العربي / محمد.م

مواصلة لجهود مصالح الشرطة في مكافحة مختلف اشكال الجرائم الماسة بأمن المواطن و ممتلكاته، لاسيما منها جرائم الاتجار بالمخدرات و السموم. تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري بالبرواقية بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة التابعة لأمن ولاية المدية من وضع حد لشبكة اجرامية وطنية كانت تحترف الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية..

مواصلة لجهود مصالح الشرطة في مكافحة مختلف اشكال الجرائم الماسة بأمن المواطن و ممتلكاته، لاسيما منها جرائم الاتجار بالمخدرات و السموم.

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري بالبرواقية بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة التابعة لأمن ولاية المدية من وضع حد لشبكة اجرامية وطنية كانت تحترف الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية..

وقائع القضية تعود عند وصول معلومات مؤكدة لعناصر الامن الحضري بالبرواقية تفيد عن تواجد شخصين مشتبه فيهما مسبوقان قضائيا بصدد ترويج كمية من المخدرات وسط مدينة البرواقية، فورها تم اعداد خطة امنية محكمة بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة ، ومباشرة عمليات البحث و التحري من اجل الاطاحة بهما في حالة تلبس، اين تم تتبع المشتبه فيهما اللذان كانا متواجدان بأحد الاحياء المعزولة بمدينة البرواقية بحي شعبي و المعروف بحي الكاريار اين تم تتبعهما من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني الى غاية وصولهما الى المخرج الشرقي لمدينة البرواقية وسط الاحراش، اين تم توقيفهما وبعد تفتيش المكان تم العثور على كيس كان بحوزتهما بداخله كمية من المخدرات قدرت ب 01 كيلوغرام من الكيف المعالج ، أين تم اقيادهما الى مقر امن الدائرة لمواصلة التحقيق في القضية ، و بعد القيام بعملية تفتيش مسكن المتهم الرئيسي بموجب اذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية تم العثور على حقيبة ظهر تحت سريره تحتوي على كمية كبيرة من المخدرات تقدر ب حوالي 05 كيلوغرام من المخدرات، كما اسفر التحقيق على تحديد هوية شيكيهما اللذان يقطنان في ولاية مجاورة كانا يتعملان معهما في الاتجار في السموم، اين تم تمديد الاختصاص بالتنسيق مع السلطات القضائية للولاية المعنية اين تم توقيف المشتبه فيهما و حجز لديهما اسلحة بيضاء محضور سيوف، و سينيال ، و سيارتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل المخدرات بين مدن الوطن.

ليتم استكمال التحقيق مع عناصر الشبكة الاجرامية و تقديمهم امام الجهات القضائية بمحكمة البرواقية، عن قضية الاتجار غير شرعي للمخدرات.