المواطنة الفرنسية كلود مونجان تعلن خوضها إضراباً مفتوحاً عن الطعام

بواسطة المسار العربي / ق.د

أعلنت المواطنة والناشطة الحقوقية الفرنسية، كلود مونجان أسفاري، عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إبتداءًا امس الاول ، إلى غاية السماح لها بزيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة اكديم ايزيك النعمة الاسفاري . وأكدت الناشطة الفرنسية أن إقدامها في الدخول في الإضراب عن الطعام، يأتي على إثر إستمرار الحظر التي تتعرض له لما يزيد عن 21 شهرا من طرف السلطات المغربية ، ومنعها لأربع مرات بغية زيارة زوجها ضمن مجموعة أكديم إزيك المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثين سنة مضيفة أن هذه الخطوة قد تضع وضعها الصحي في حالة الخطر. وحملت المواطنة الفرنسية الحكومة الفرنسية و شريكتها المغربية المسؤولية الكاملة مما سيترتب عن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام. وكشفت كلود مونجان أسفاري، أنها ومنذ عمليات الطرد الذي تعرضت له منذ أكتوبر 2016 من مطار الرباط المغربي ، والتي كان أخرها يوم أمس الاثنين 16 أبريل الجاري ، دون تقديم أي مبرر أو سند قانوني، مشيرة أن خطوتها البطولية ستخوضها من داخل مقر بلدية إيڤري سور سين الفرنسية ضواحي باريس ، والتي قد وشحت المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري وسام المواطنة الشرفية في 16 ماي 2016