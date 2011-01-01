بالانجليزية والاسبانية على موقعها الالكتروني
إذاعة الجزائر الدولية تطلق صفحتين جديدتين
أطلقت القناة الدولية إذاعة الجزائر الدولية هذا الاثنين المنصرم صفحتين جديدتين باللغتين الانجليزية والاسبانية وذلك في في اطار سعي الإذاعة الجزائرية لتنويع عرضها البرامجي و تحسين خدماتها عبر قاعدة ملتيمديا و موقعها الالكتروني http://www.radioalgerie.dz/ وتهدف هذه المبادرة للتواصل مع شريحة عريضة من جمهورها الناطق بهذه اللغات و استكمالا لما تقدمه هذه القناة من أخبار و برامج بالانجليزية و الاسبانية. وتتزامن هذه الإضافة النوعية- من حيث التواصل باللغات الأجنبية و الالتحام مع وسائل الاتصال الحديثة- مع التطور الكبير المسجل في العرض البرامجي المتنوع المقدم يوميا باللغات الوطنية (العربية و الأمازيغية) و الأجنبية (الفرنسية، الانجليزية و الاسبانية) من قبل مختلف قنوات الإذاعة الجزائرية سواء عبر البث الأرضي أو الالكتروني (Streaming) و على شبكات التواصل الاجتماعي فايس بوك (facebook ) و التويتر ( twitter ) .