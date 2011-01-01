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بالانجليزية والاسبانية على موقعها الالكتروني

إذاعة الجزائر الدولية تطلق صفحتين جديدتين
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ث

أطلقت القناة الدولية إذاعة الجزائر الدولية هذا الاثنين المنصرم صفحتين جديدتين باللغتين الانجليزية والاسبانية وذلك في في اطار سعي الإذاعة الجزائرية لتنويع عرضها البرامجي و تحسين خدماتها عبر قاعدة ملتيمديا و موقعها الالكتروني http://www.radioalgerie.dz/ وتهدف هذه المبادرة للتواصل مع شريحة عريضة من جمهورها الناطق بهذه اللغات و استكمالا لما تقدمه هذه القناة من أخبار و برامج بالانجليزية و الاسبانية. وتتزامن هذه الإضافة النوعية- من حيث التواصل باللغات الأجنبية و الالتحام مع وسائل الاتصال الحديثة- مع التطور الكبير المسجل في العرض البرامجي المتنوع المقدم يوميا باللغات الوطنية (العربية و الأمازيغية) و الأجنبية (الفرنسية، الانجليزية و الاسبانية) من قبل مختلف قنوات الإذاعة الجزائرية سواء عبر البث الأرضي أو الالكتروني (Streaming) و على شبكات التواصل الاجتماعي فايس بوك (facebook ) و التويتر ( twitter ) .

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