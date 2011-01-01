نحو تدعيم الجزائر العاصمة ب5000 كاميرا مراقبة جديدة

بواسطة المسار العربي / ق.و

تتدعم العاصمة في السنوات القادمة ب5000 كاميرا مراقبة جديدة، حسبما أعلن عنه امس مسؤول قاعة العمليات لأمن العاصمة المحافظ الرئيسي هاشمي شريف. وقال المتحدث على هامش زيارة تلاميذ الثانوية الرياضية لدرارية إلى مركز القيادة والمراقبة للأمن الوطني أن ولاية الجزائر فيها حاليا 1000 كاميرا مراقبة منتشرة عبر مختلف الأحياء والمحاور. وسيسمح توسيع تواجد هذه الكاميرات بتغطية الأحياء الجديدة والطريق السريع لضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم