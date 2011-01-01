إبرام اتفاق تعاون في مجال الأمن العام والحماية المدينة

بواسطة المسار العربي / ق.و

أبرمت الجزائر و جمهورية غينيا على اتفاق تعاون في مجال الامن العام و الحماية المدنية قصد مكافحة تنامي اعمال الإرهاب و الإجرام الدوليين، و ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي إلى هذا البلد، حسب ما أفاد به الموقع الرسمي للوزارة. و أوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق، الذي وقع عليه بدوي و نظيره الغيني، عبدول كابيلي كامارا، يهدف إلى "مكافحة تنامي اعمال الارهاب و الاجرام الدوليين و كذا التهديدات الجسيمة المرتبطة بانتشار الانشطة غير الشرعية". للإشارة، يقوم بدوي منذ الاثنين المنصرم بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الغيني. يذكر أيضا أن الوزير الغيني كان قد قام بزيارة الى الجزائر بداية العام الماضي صرح خلالها أن الجزائر"بلد كبير يمكننا ان نتعلم الكثير منه ،ويمكننا القيام بمبادلات مثمرة في اطار المصلحة المتبادلة للبلدين".