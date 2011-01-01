بواسطة المسار العربي / ل .ش

تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي " إيني" امس بوهران، على هامش الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية للمؤسسة البترولية الوطنية. وقد وقع على هذه الاتفاقيات الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور والرئيس المدير العام للشركة الايطالية كلوديو ديسكالزي بحضور الإطار السامية للمؤسستين. وتخص الوثيقة الأولى اتفاق انجاز أنبوب لنقل الغاز يربط وحدتي إنتاج حوض بركين بجنوب البلاد، لجمة بئر رود و منزل لجمة شرق وستسمح هذه العملية بإنتاج إضافي يفوق 7 ملايين متر مكعب معياري من الغاز يوميا، حسب الشروحات المقدمة من مسئولي سوناطراك. و سيتم انجاز أنبوب الغاز من قبل احد فروع سوناطراك خلال سنة 2018 و سيدخل الاستغلال في سنة 2020 و تتعلق الوثيقة الثانية باتفاق تعاون ومبادئ التفاوض من اجل تجميع كفاءات هاتين الوحدتين و ستعمل الشركتان البتروليتان معا لتقليص تكاليف مختلف أشغال الصيانة وأشغال أخرى وتهدف هذه العملية إلى تقليص التكاليف إلى نحو 50 مليون دولار أمريكي سنويا. ويتعلق الاتفاق الثالث بتطوير البحث والتنمية في إطار نشاطات الشراكة بين الجانبين لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

مجمع "ايني" ينوي زيادة حجم استثماراته في الجزائر بالشراكة مع شركة سوناطراك

أكد الرئيس المدير العام لمجمع "إيني" الايطالي كلود دسكالزي امس أن الجزائر تمتلك إمكانيات "واعدة" في مجال انتاج الغاز.

وأشار دسكالزي في تصريح على هامش مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين المجمع الايطالي و مجمع سوناطراك "أن الجزائر التي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال إنتاج الغاز لديها مستقبل واعد في هذا المجال".

وأضاف نفس المسؤول "أنه يتوجب استغلال أكثر فأكثر هذه الإمكانيات"، ملاحظا "ان كل الظروف متوفرة لإطلاق استثمارات هامة" و ابرز أن مجمع "ايني" ينوي زيادة حجم استثماراته في الجزائر بالشراكة مع شركة سوناطراك مشيرا إلى أنها بلغت أزيد من 600 مليون اورو خلال سنة 2017.

و أكد الرئيس المدير العام لشركة "إيني" أن المجمع مستعد للدخول في صيغ مختلفة للشراكة مع سوناطراك خاصة في مجال استغلال البترول و الغاز في الطبقات العميقة مشيرا الى ان المجمع الايطالي سيقدم اسهام تكنولوجي من اجل استكشاف احسن لهذه الامكانيات.

وبخصوص إنتاج البترول أفاد نفس المسؤول أن شركة "ايني" تنتج بالشراكة مع سوناطراك 5.000 برميل من النفط يوميا " مبرزا أنها تعزم مضاعفة الكمية لتصل 100.000 برميل في اليوم في السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بحوض بركين الذي تتواجد به الشركة الايطالية في إطار الشراكة مع سوناطراك-النفط قال دسكالزي أنه سيدخل حيز الإنتاج خلال سنتين في اطار عقد استغلال مدته 15 سنة وينتظر أن يصل الانتاج الى 60 مليون برميل.

وذكر الرئيس المدير العام ل"إيني" أن الجزائر تمتلك " امكانيات كبيرة" في مجال المحرقات مضيفا ان مجمعه يدرس أيضا إمكانيات الشراكة في هذا المجال كما أفاد أن مشاريع في مجال الطاقات المتجددة هي في طور الانجاز لانتاج حوالي 500 ميغا واط في السنوات القادمة.