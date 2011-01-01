وزارة العدل تعلن عن فتح باب التسجيلات في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية في مهنة موثق

بواسطة المسار العربي / ق.و

أعلنت، وزارة العدل، عن فتح باب التسجيلات في مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في مهنة موثق على مدار 20 يوما في حدود 1500 منصب. وسيتم إيداع الملفات على مستوى المجالس القضائية، وفي محكمة الدار البيضاء بالنسبة للعاصمة، أما أقصى الجنوب، يمكنهم إيداع الملفات على مستوى المحاكم. ويشترط في الراغب في الترشح للمسابقة أن يستوفي شرط الجنسية الجزائرية، وأن يكون حائز على شهادة ليسناس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، وأن يبلغ 25 سنة على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة وأن يكون متمتع بالكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة، وأن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة في جنحة الإفلاس و لم يرد اعتباره، وأن لا يــكـون ضابـطـا عموميا وقــع عـزلـه أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. وتتضمن المسابقة اختبارين كتابيين للقبول، واختبارا شفويا للقبول النهائي وتنظم الإختبارات الكتابية خلال يوم واحد. ويتعلق الإختبار النظري بإحدى المواد التالية، القانون المدني أو قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو القانون التجاري أو قانون الأسرة أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية والاختبار الثاني تطبيقي يتعلق بتحرير فريضة أو تحرير عقد أو قانون أساسي للشركة وتحدد مدة كل اختبار بساعتين ونصف الساعة ينّقـط كل اختبار من0 إلى 20. ويشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من طرف لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارين الكتابيين.