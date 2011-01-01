افتتاح تراموي سطيف في الثامن ماي المقبل

بواسطة المسار العربي / م .ش

كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن طول شبكة النقل بالسكة الحديدية وصلت إلى 4200 كلم بعد أن كانت 1900 في سنة 1999. وقال زعلان امس خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم البرلماني حول دور قطاعي النقل و البريد والاتصالات في تنمية الاقتصاد الوطني إن الجزائر تسعى لبلوغ 6 آلاف كيلومتر خلال 2020 و12 ألف كيلومتر في أفاق 2030. كما أكد الوزير على أن قطاعه يسعى إلى تطوير هذا المجال من خلال اقتناء القاطرات الجديدة وصيانة القديمة، حيث أخضع 202 عربة و20 قاطرة للصيانة في سيدي بلعباس. ومن جهة أخرى أعلن زعلان عن افتتاح ترامواي سطيف في الثامن من ماي المقبل، أما توسعة ترامواري قسنطينة فستكون قبل نهاية السنة، كما سيدخل ترامواي مستغانم حيز الخدمة خلال سنة و نصف، ليصل عدد المسافرين به إلى 190 ألف مسافر في السنة. وبخصوص النقل البحري كشف الوزير عن دخول 26 باخرة جديدة حيز الخدمة منها ناقلات للحاويات وأخرى للمسافرين تحمل 1800 مسافر و 600 مركبة وهو ما سيغطي حوالي 95 بالمائة من المجال. وفي ذات الصدد تحدث زعلان عن ميناء الحمدانية بولاية تيبازة الذي يكتسي أهمية كبير في الاقتصاد الوطني لأنه مربوط بخط السكة الحديدية والطريق السيار شرق غرب ويتسع لـ 6.3 مليوم حاوية و5.7 مليون طن من السلع.