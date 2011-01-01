وكالة ناسا ووكالة عدل

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

في الوقت الذي اتخذت فيه وكالة ناسا لعلوم الفضاء قرارا بالبحث عن الحياة خارج المجموعة الشمسية، عجزت وكالة اخرى داخل المجموعة الشمسية وفي الكرة الارضية بالضبط في شمال افريقيا تسمى -عدل- عن ايجاد حل واعادة الحياة لبشر دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن وما زالوا ينتظرون ان تتكرم عليهم الوكالة بفتح موقعها ليختاروا اماكن سكناهم المستقبلية ويدفعوا الشطر الثاني، والظاهر اذا استمرت هذه الوكالة في هذا الاهمال والبطء فليس لنا سوى الأمل في وكالة ناسا لعل وعسى تجد لنا مأوى خارج مجرة درب التبانة بعدما عجزت وكالتنا ايجاد مأوى لنا حتى في جبانة. فالفوضى التي تحدث في وكالة عدل بدأت تدفع الناس لإطلاق حملة -ردونا دراهمنا- كحملة -خلوها تصدي- ما دام أن وزير القطاع ربما لا يدري ما يحدث في عدل التي تحولت الى ظلم على الكثير من الأسر التي تبحث عن جحر يأويها، فهل يدرك معاليه أن هناك من رقمه في الأخير وسمح له اختيار موقع سكناه مع الأولين وان هناك من سجل مع الأولين وما زال ينتظر اختيار موقع سكناه مع الآخرين، وحين يحتج المحتجين يقال لهم - السيستام- فهل سيستامكم تفيرس فصار ينتقي المعارف ام هي عدوى البيروقراطية انتقلت الى الاعلام الآلي؟ فيا وزير، الشعوب ارتقت وصارت تبحث عن سكن خارج مجرة درب التبانة ونحن في هذه البلاد ما زلنا ننتظر املا يبتسم بعدما مات الأمل في كثير من المنتظرين الذين سكنوا الجبانة.