وفاة مراسل جريدة الوطن

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توفي مساء امس الاحد مراسل جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية بولاية النعامة سماعيلي جيلالي بعد صراع طويل مع المرض ورغم مناشدة زوجته وأصدقائه بضرورة التكفل به في الخارج او على الاقل في مستشفيات الشمال الا ان هذا النداء لم يجد الآذان الصاغية ليبقى يعاني في صمت بمستشفى النعامة الذي أصبح يتنقل اليه كل مرة . كل ما اشتد عليه المرض إلى أن أصبح اقامتة الدائمة في المدة الأخيرة إلى أن وافته المنية مساء يوم الأحد على الساعة السادسة . هذا ومن المنتظر أن تشيع جنازة الفقيد نهار الغد بمقبرة النعامة بحضور عائلة وإلقاء الفقيد . للاشارة ان المرحوم جيلالي سماعيلي من الأقلام المتميزة باللغة الفرنسية وساهم بشكل كبير في الإعلام الجواري ورفع انشغالات السكان إلى السلطات المحلية وحتى العليا فرحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه جميل الصبر والسلوان .انا لله وإنا إليه راجعون