المركز الوطني للكتاب.. تنصيب اللجان المختصة
تم بالجزائر العاصمة تنصيب اللجان الاربع الدائمة المختصة التابعة للمركز الوطني للكتاب الذي يعد هيئة عمومية تم انشاؤها في سنة 2009. اما هذه اللجان المتمثلة في لجنة الترجمة و كتاب الشباب و اصدارات و نشاطات الكتاب فتتكون كل واحدة منها من سبعة اعضاء ينتمون لعالم الكتاب و النشر و غيرها. و يترأس الكاتب محمد صاري لجنة الابداع و الترجمة و عين الناشر يحي حسن بن نعمان على رأس لجنة النشر و الاصدار فيما عين الجامعيان سعيد بن زرقة و محمد موحوس على التوالي على رأس لجنتي "كتاب الشباب" و "النشاطات المتعلقة بالكتاب". و قد تمت عملية التنصيب خلال حفل حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و مدير المركز الوطني للكتاب جمال يحياوي و مدير الكتاب و المطالعة العمومية جمال فوغالي. اما مهمة المركز الوطني للكتاب الذي يعد مؤسسة عمومية تابعة لوصاية وزارة الثقافة فتتمثل في ترقية و تطوير الكتاب من خلال التدخل على مستوى جميع سلسلة (الابداع و النشر و التوزيع). كما يشير النص المتضمن انشاء المركز الى وضع مجلس توجيهي يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات منها التربية الوطنية والبحث العلمي و ممثلين اثنين عن مهنيي الكتاب. للتذكير ان جمال يحياوي خلف حسن بن ضيف على رأس المركز الوطني للكتاب في شهر اكتوبر 2017.