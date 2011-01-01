المركز الوطني للكتاب.. تنصيب اللجان المختصة

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تم بالجزائر العاصمة تنصيب اللجان الاربع الدائمة المختصة التابعة للمركز الوطني للكتاب الذي يعد هيئة عمومية تم انشاؤها في سنة 2009. اما هذه اللجان المتمثلة في لجنة الترجمة و كتاب الشباب و اصدارات و نشاطات الكتاب فتتكون كل واحدة منها من سبعة اعضاء ينتمون لعالم الكتاب و النشر و غيرها. و يترأس الكاتب محمد صاري لجنة الابداع و الترجمة و عين الناشر يحي حسن بن نعمان على رأس لجنة النشر و الاصدار فيما عين الجامعيان سعيد بن زرقة و محمد موحوس على التوالي على رأس لجنتي "كتاب الشباب" و "النشاطات المتعلقة بالكتاب". و قد تمت عملية التنصيب خلال حفل حضره وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و مدير المركز الوطني للكتاب جمال يحياوي و مدير الكتاب و المطالعة العمومية جمال فوغالي. اما مهمة المركز الوطني للكتاب الذي يعد مؤسسة عمومية تابعة لوصاية وزارة الثقافة فتتمثل في ترقية و تطوير الكتاب من خلال التدخل على مستوى جميع سلسلة (الابداع و النشر و التوزيع). كما يشير النص المتضمن انشاء المركز الى وضع مجلس توجيهي يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات منها التربية الوطنية والبحث العلمي و ممثلين اثنين عن مهنيي الكتاب. للتذكير ان جمال يحياوي خلف حسن بن ضيف على رأس المركز الوطني للكتاب في شهر اكتوبر 2017.