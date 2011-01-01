Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

قتيلان وإصابات بغارات للتحالف العربي على مديرية مناخة غرب العاصمة صنعاء
4 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.ع

أفاد مراسل روسيا في صنعاء نقلا عن مصدر أمني، بمقتل امرأتين وإصابة 5 أخريات وطفل في غارات لطيران التحالف العربي على مديرية ناخة غربي العاصمة اليمنية صنعاء. بدورها نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر محلي قوله إن "التحالف شن سلسلة غارات على حصن المسار بمديرية مناخة، وأسفرت عن مقتل امرأتين ورجل وإصابة طفل". وأضاف المصدر أن "الطيران استهدف أيضا بخمس غارات شبكات الاتصالات في جبل مسار بالمديرية ذاتها"، لافتا إلى أن تحليق طيران التحالف لا يزال مستمرا.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 