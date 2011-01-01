سكان العمارة رقم 17 بالقصبة يناشدون الوالي بالتدخل

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

جددت العائلات الخمسة المقيمة بالعمارة رقم 17 الواقعة على مستوى شارع أكلي مالك بالقصبة مطالبتها للسلطات الولائية وعلى رأسها الرجل الأول على رأس الجهاز التنفيذي التدخل العاجل لانتشالها من الغبن الذي تعيش فيه،وحسب تصريح سكان العمارة والذين أكدوا أن البقاء بهذه البناية الآيلة للانهيار في أية لحظة بسبب قدمها واهترائها يعتبر خطر حقيقي،خاصة بعد التشققات والتصدعات الظاهرة للعيان،مضيفين في ذات السياق أن وضعهم ازداد حدة وخطورة بعد انهيار العمارة رقم 15 المتصلة بهذه العمارة منذ حوالي ستة أشهر،ورغم المطالب الموجه لمصالح البلدية بعدم تهديم العمارة المنهارة خوفا من انهيار بناياتهم إلا أن مصالح البلدية قامت بتنفيذ عملية التهديم،وهو الأمر الذي أثار استياء كبير وسط سكان البناية،كما أكدوا في معرض حديثهم أن المصالح التقنية التابعة للبلدية قد وعدتهم بالترحيل بعد أن أكدت الدراسة التي قامت مصالحها أن العمارة مصنفة ضمن الخانة الحمراء وأنها تشكل خطر على ساكنيها،إلا أن هذا لم يشفع لهم على حد قولهم،حيث أن العائلات الخمسة تعيش ظروف قاسية بعد انهيار سقف العمارة والذي أدى إلى انهيار إحدى غرف العائلة الساكنة في الطابق الأخير،الآمر الذي جعلهم يعيشون في دوامة من الهلع والخوف،وما زاد الأمر تعقيدا أكثر هو عدم صلاحية السلالم التي أصبحت أكثر خطورة على مستعمليها،وبالتالي لابد على الجهات الوصية الإسراع في إنقاذ أرواح هذه العائلات قبل فوات الأوان.