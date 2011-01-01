وهران ...متطوعون بيئيون يطلقون حملة لإعادة الاعتبار للقفة

بواسطة المسار العربي / د.ك

اطلق مجموعة من المتطوعين البيئيين بوهران حملة لإعادة الاعتبار للقفة في مسعى لمحاربة الاستعمال المفرط للأكياس البلاستيكية.

وقد شرع في تجسيد فكرة هذه الحملة عبر شبكة الانترنت و من خلال ملصقات تدعو للعودة إلى استعمال القفة التقليدية تحسبا لتنظيم تظاهرة "حفلة القفة" المقررة مع أنشطة مختلفة, حسبما ذكرته أمال بطاهر منسقة هذا النشاط .

وقد أطلق هذه الحملة مجموعة من المتطوعين "حولوا أكياسكم" ثم مجموعة أخرى "ايكولو" و " يوم , نفاية" وغيرها الذين التحقوا بالنشاط", حسبما أشارت إليه ذات المتحدثة التي ذكرت أن نحو 60 متطوعا يشارك في هذه الحملة "الرامية إلى التحسيس حول الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية الأكثر تلويثا مع اعتماد القفة مثلما كان في الماضي".

وسيجري اليوم الأول التحسيسي بهذه المسألة على مستوى غابة "مسيلة" أين سينظف المتطوعون الفضاء العمومي مع تحسيس الزوار الذين يتوافدون بكثرة في الأيام المشمسة و مع نهاية الأسبوع حول المنفعة الايكولوجية للقفة, حسبما أشير إليه وسيحضر بعض من الحرفيين في هذه الحملة ليقترحوا قفف أنيقة بذوق العجائز و الشباب على حد السواء كما أشارت السيدة بطاهر التي اوضحت أن مجموعات من التونسيين و المغاربة قرروا للالتحاق بهذا النشاط بتنظيم حفلات مماثلة ببلدانهم .

و من جهة أخرى تم برمجة معرض لبيع القفف على مستوى مركز "بيار كلافري "بحي المقري", حسبما أعلنته السيدة بطاهر مشيرة أن الحملات القادمة ستنظم بالفضاءات العمومية و الأسواق بغية استقطاب أكثر للمستهلكين .