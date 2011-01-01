Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة

الفريق أحمد قايد صالح يلقي النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء
39 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أ.ك

قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بإلقاء النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء الذين تم تحديد هوياتهم، ليتم توجيههم إلى ولاياتهم الأصلية حيث سيُسجّون بالتشريفات التي يستحقونها، حسبما أعلنه بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي.

 

وأوضح ذات البيان، أن "الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بإلقاء النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء الذين تم تحديد هوياتهم، ليتم توجيههم إلى ولاياتهم الأصلية حيث سيُسجّون بالتشريفات التي يستحقونها."

وفي هذا الإطار، أضاف المصدر، أن "وزارة الدفاع الوطني تؤكد تعاطفها الكبير وتضامنها العميق مع عائلات الضحايا وتشاطرهم آلامهم وأحزانهم ووقوفها إلى  جانبهم مجددة لهم تعازيها الخالصة".

كما تدعو وزارة الدفاع الوطني حسب ذات البيان، "عائلات الشهداء للتحلي بالصبر والتفهم، وتُعلمهم أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي جنّدت كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل الأسرع بعمليات التحديد العلمي لهويات الضحايا، حيث يتواصل نقل جثامين الضحايا وتشييعها تماشيا مع تحديد هوياتهم".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 