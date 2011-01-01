بن صالح يدعو إلى تعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية

بواسطة المسار العربي / ق.و

ودعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى تعزيز الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة "للضغط على قوة الاحتلال بكافة الوسائل لحملها على الوقف الفوري لعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد السيد بن صالح، ممثل لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن القضية المركزية بالنسبة للعالم العربي، القضية الفلسطينية، "تتعرض لمحاولات آثمة للإجهاز عليها والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".

كما جدد رفض الجزائر وإدانتها لإقدام الإدارة الأمريكية على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها، محذرا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الدولييني كونه انتهاكا للقرارات الدولية و تقويضا لعملية السلام.

كما أهاب السيد بن صالح ب"النضال البطولي" للشعب الفلسطيني الشقيق و"استماتته الباسلة والملحمية" أمام ما يتعرض له من اعتداءات يومية وآخرها المجزرة المرتكبة في حق الأبرياء العزل في الذكرى الـ42 ليوم الأرض، داعيا في نفس الوقت الإسراع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالعمل مع المجموعة الدولية على تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسطي بما يحقق حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية.

وجدد بن صالح "وفاء الجزائر لموقفها المبدئي والثابت ودعمها اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحثَّها على إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد صفوف الإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

رئيس مجلس الأمة يدعو إلى مواصلة اليقظة في مواجهة الإرهاب

حذر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح بالظهران بالمملكة العربية السعودية، من "آفة الإرهاب ومن عودة المقاتلين الأجانب وانتقال الجماعات الارهابية إلى مناطق جديدة"، داعيا الى مواصلة "اليقظة" في مواجهة الإرهاب.

وأضاف السيد بن صالح أن "الانتصارات المحققة مؤخرا على الإرهاب في المنطقة لا يجب أن تنسينا الحذر والحيطة".

وتابع قائلا بأن هذه الآفة "لم تنته بعد، و تستدعي بالضرورة مواصلة اليقظة وحشد الطاقات وتكاتف الجهود والتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل مواجهتها بأساليب ناجعة وفعالة".

وفي ذات السياق قال رئيس مجلس الأمة بأنه "يتوجب الالتزام الصارم بمنع تمويل الإرهاب، ومحاربة رديفاته من فكر متطرفي وتفش للجريمة المنظمة العابـرة للحدود بكل أشكالها وغيرها من الآفات والمظاهر السلبية".

وذكر في هذا الإطار بالرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة، إلى اجتماع الدورة الـ 35 لوزراء الداخلية العرب، المنعقد في الجزائر شهر مارس الماضي، والتي ضمنها "حرص الجزائر البالغ على مواجهة هذه المخاطر".

بن صالح يشكر قادة الدول العربية على تعازيهم ومواساتهم للجزائر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك

أعرب السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، خلال مشاركته في القمة العربية ال29 بالظهران بالعربية السعودية، عن شكره لقادة الدول العربية المشاركين في القمة على تعازيهم و مواساتهم للجزائر اثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الأليم ببوفاريك بولاية البليدة.

و في كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية شكر السيد بن صالحي "قادة الدول العربية المشاركين في القمة على تعازيهم و مواساتهم للجزائر قيادة وشعبا و على تضامنهم على إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الأليم".

يذكر أن الطائرة العسكرية التي تحطمت الأربعاء الماضي بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك خلفت 257 ضحية من بينهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.