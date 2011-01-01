4300 نزيل بالمؤسسات العقابية مترشح لاجتياز الباك

بواسطة المسار العربي / أ.م

سيجتاز 4280 نزيل بالمؤسسات العقابية امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018 ، حسب ما أفادت به الاثنين وزارة العدل في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أنه، من ضمن 42937 مسجل في التعليم العام للموسم الدراسي الجاري بالمؤسسات العقابية، 4280 منهم مترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا في حين بلغ عدد الذين سيجتازون امتحانات نهاية الطور المتوسط 4450 محبوس.

وبلغ عد المسجلين، من نزلاء المؤسسات العقابية، في فروع التكوين المهني والحرفي إلى غاية شهر فيفري 37479 مسجلا، حسب البيان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل أن الاحتفالات المخلدة ليوم العلم (16 أبريل) ستحتضنها غدا الثلاثاء مؤسسات إعادة التربية والتأهيل وقد سبق تنظيم هذا الحفل إقامة مسابقات متعددة بكل المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، شارك فيها المحبوسون من مختلف الفئات والأعمار (رجال نساء وأحداث)ي في مجالي التعليم العام والتكوين المهني والصناعة التقليدية.

كما شملت أيضا المجالات الفكرية والعلمية والأدبية والشعرية والفنون الجميلة و الموسيقى والمسرح وحفظ القرآن الكريم.

وسيتم خلال هذا الحفل تكريم المحبوسين المتفوقين تشجيعا لهم على المجهودات التي بذلوها والمثابرة التي أظهروها في اتخاذ منهج العلم والمعرفة والتربية تحضيرا للاندماج الفعلي في المجتمع، يضيف بيان وزارة العدل.