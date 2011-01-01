خلل تقني يتسبب في خسائر بالملايين لزبائن بريد الجزائر

بواسطة المسار العربي / أ.م

تسبب خلل تقني مس شبكة الموزعات المالية التابعة لبريد الجزائر، في اختلال حسابات العديد من الزبائن الذين وقفوا على خسائر بالملايين في أرصدتهم.

وحسب مراسلة داخلية لمؤسسة بريد الجزائر، أمس الاول، أمرت المديرية العامة، مدراء الوكالات البريدية بتسوية الاختلالات التي تم تسجيلها عبر الموزعات المالية التابعة لبريد الجزائر، حيث تم تسجيل عمليات سحب للأموال من أرصدة الزبائن دون أن يقبضوها فعليا، وذلك منذ تاريخ 9 أفريل الجاري، ما أدى إلى تسجيل عمليات سحب أموال غير مجدية على مستوى الموزعات الآلية، إضافة إلى تسجيل عمليات خصم لأرصدة الزبائن دون أن يقبضوا تلك الأموال فعليا، ودون تسوية آلية للعملية.

كما تسبب الخلل التقني في خصم الأموال من أرصدة الزبائن ومن مكاتب البريد التي سجلت بها تلك العمليات وعند مراجعة القرص الرئيسي للمعاملات تبين أن الأموال موجودة ولم يتم صرفها.

وشددت المديرية العامة لبريد الجزائر، على ضرورة الإسراع في تسوية وضعية الزبائن على مستوى مكاتب البريد مع مراعاة عدة تدابير، منها التأكد من العملية على مستوى الشريط اليومي لعمليات السحب عبر الموزعين، والتأكد من خصم قيمة العملية من رصيد الزبون، والتأكد من عدم وجود أي تسوية بعد مرور 48 ساعة.