سرار يفاوض ثلاثة مدربين فرنسيين

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يبحث المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، عن مدير فني جديد، يكون على رأس الجهاز الفني لأصحاب اللونين، الأحمر والأسود، بداية من الموسم المقبل. وأعلن اتحاد العاصمة، في وقت سابق تخليه عن المدرب ميلود حمدي، الذي يغادر الجهاز الفني، بعد نهاية الموسم الكروي الحالي. ويستهدف الرئيس السابق لوفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، 3 مدربين فرنسيين، لتدريب اتحاد العاصمة، بداية من الموسم الجديد، بعد أن فشل في جلب المدرب المغربي بادو الزاكي. ومن بين المدربين المرشحين لتدريب أبناء سوسطارة، يوجد إيلي بوب (63 عامًا)، الذي قاد العديد من أندية الدوري الفرنسي، على غرار أولمبيك مرسيليا، وسانت إيتيان، وبوردو. بينما يوجد المدرب السابق لباريس سان جرمان، بول لوغوين، والمدرب آلان جيريس، ضمن قائمة المدربين المرشحين.