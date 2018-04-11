براهيمي يهزم بنفيكا في الوقت القاتل وينتزع صدارة الدوري البرتغالي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

انتزع الدولي الجزائري ياسين براهيمي مع فريقه بورتو صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما تغلب على بنفيكا بهدف نظيف في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما سهرة أمس برسم الجولة الثلاثين من المسابقة. وشارك براهيمي أساسيا طيلة التسعون دقيقة مقدما مردودا جيدا للغاية . ويدين بورتو بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيكتور هيريرا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. وبهذا الفوز، رفع بورتو رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بنفيكا، الذي توقف رصيده عند 74 نقطة في المركز الثاني. وقام براهيمي بلفتة مؤثرة اتجاه ضحايا سقوط الطائرة العسكرية صبيحة الأربعاء الماضي. وإرتدى براهيمي مُباشرة بعد نهاية لقاء فريقه ضد بنفيكا قميص أبيض كتب عليه:”تضامنا مع ضحايا تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية”. وحمل القميص الذي إرتداه براهيمي شعار الجيش الوطني الشعبي وكذا العلم الجزائري وتاريخ تحطم الطائرة العسكرية 11-04-2018.