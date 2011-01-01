وزارة الداخلية تفتح تحقيقا للنظر في أسباب عودة العنف إلى الملاعب

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الشغب التي رافقت بعض مباريات مسابقتي الدوري والكأس نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بعد الأحداث المؤسفة، التي شهدتها ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، وخاصة في المواجهتين بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، ومولودية وهران بشباب بلوزداد، تقرر تشكيل لجنة تحقيق من أجل دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث تجاوزات خطيرة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري.