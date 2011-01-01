نشاطات مختلفة ذات طابع تربوي تحضيرا ليوم العلم ببئر مقدم

بواسطة المسار العربي / وليد عباد

سينظم النادي الولائي اصحاب الكلمة للمسرح والادب و المكتب التنفيذي البلدي بئر مقدم التابعين للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب، بالتنسيق مع الهلال الاحمر الجزائري ودار الشباب بئر مقدم التابعين لبلدية الدائرة ،نشاطات مختلفة ذات طابع تربوي وذلك يوم السادس عشر افريل المصادف ليوم العلم ،حيث نظمت بلدية بئر مقدم اجتماع جلسة استثنائية وخاصة لمناقشة اهم تفاصيل هذه المناسبة ، والتي تعتبر شعار للإبداع ،و خطوة نحو الرقي بدار الشباب بئر مقدم ولاية تبسة، وهذا لإحياء الحركة الابداعية واعادة بعث الروح فيها. الاجتماع شهد حضور معتبر لرؤساء جمعيات المجتمع المدني الناشطة بالدائرة ،ورئيس لجنة النشاطات الثقافية والرياضية التابعة لمجلس الشعبي البلدي ، ورئيس الهلال الاحمر الجزائري للبلدية ،حيث تنوعت الاقتراحات من الحين الى الاخر، بتنوع وجهات النظر في تنظيم النشاطات ،وكانت اختلاف الافكار امتعت الجلسة ،وعلى مائدة الاجتماع المستديرة كان في الحضور السيد مدير ابتدائية والذي اعطى لنا بعض التفاصيل حول مدرسته ،والتي ستنظم فيها مسابقة فكرية بين المؤسسات التربوية كاقتراح اولي .

هذا وقد ابتدأت الجلسة من السيد رئيس لجنة النشاطات الثقافية، والذي كان مرحبا بالأعضاء وبأفكارهم ، حيث ندد على اهمية هذا النشاط الذي يعتبر نشاطا تربويا بالدرجة الاولى، ويخص فئة التلاميذ الذين يدرسون ،وقال في نفس السياق على ان جميع الناشطين من جمعيات مجتمع مدني من مؤسسات تربوية...وغيرهم يجب تحفيز هذه الفئة والتي تعتبر مستقبل الجزائر والامة بصفة عامة .

وفي ذات السياق احيل السيد رئيس لجنة النشاطات الثقافية والرياضية للبلدية ، كلمة الى السيد اسامة مباركة رئيس المكتب التنفيذي البلدي للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة حيث قال يجب على جميع الجمعيات و منظمات المجتمع المدني تحفيز تلاميذ الدائرة الحضرية وخاصة الذين يقطنون المناطق الريفية لانهم محرومون من مثل هذه الانشطة بكونهم يسكنون مناطق معزولة، وبعدها احيلت الكلمة الى السيد رئيس الهلال الاحمر حيث ركز كلمته على اهم المجريات المادية لدعم هذا النشاط لنجاحه ،وبعدها تكلمت رئيسة الشؤون الاجتماعية بالبلدية حيث اقترحت لهم تنظيم رحلة خاصة للتلاميذ المتفوقين الى تيمقاد.

شهدت الاجتماع حضور مميز من الناحية تبادل الافكار والنقاش ،حيث توصل في الاخير، بعد اقتراحات مختلفة الى اقتراح تنظيم مسرحية اطفال من طرف النادي الولائي اصحاب الكلمة للمسرح والادب ، ومسابقة فكرية بين المدارس، وتكريم بعض مدراء المؤسسات المنضبطة من الناحية البيداغوجية والتنظيمية ، و ان الذي لقى استحسانا كبيرا من طرف الاعضاء هو اختلاف الآراء واعتبروا هذا الاجتماع خطوة مميزة، لفتح جلسات اخرى

اللقاء كان فرصة ايضا للكشف عن مواهب مدينة بئر مقدم ، لذلك أرادوا تنظيم نشاطات من طرف تلاميذ المؤسسة مما يشجع فيهم روح التواصل فيما بينهم عن طريق الابداع ،من جهة اخرى لقى الاجتماع استحسانا كبيرا من طرف الاعضاء المشاركين ،واكد رئيس اللجنة النشاطات الثقافية والرياضية على استمرارية هذه الاجتماعات بشكل دوري،على ان تكون هنالك لقاءات شهرية تجمع الاعضاء دون اقصاء في تنظيم النشاطات لتشجيع الشباب المبدع في المجال الابداعي .