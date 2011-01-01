طرق مقطوعة، فيضانات وأضرار بسبب الأمطار

بواسطة المسار العربي /

شهدت مختلف ولايات الوطن الشمالية منها والجنوبية ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أمطارا طوفانية و زوابع ورياح تجاوزت سرعتها الـ80 كلم/سا، مما تسبب في عدد كبير من الحوادث الخطيرة على مستوى الطرقات الوطنية و المحلية خلفت 4 قتلى ، إضافة إلى انهيارات و تسربات و فيضانات، تسببت في خسائر مادية معتبرة عبر مختلف الولايات، خاصة باتنة، البليدة، المدية، تيبازة، تسمسيلت، الجلفة والعاصمة، و ذلك حسب ما كشفه مصدر من مكتب المديرية العامة للحماية المدنية.

و حسبما أفاد به السيد الزغيمي فقد تسبب ارتفاع منسوب المياه بولاية البليدة في غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين المدية و الشفة و هذا عند النفق الأول بالإضافة إلى غلق الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين بوفاريك و الجزائر العاصمة بسبب ارتفاع منسوب المياه أيضا.

و على إثر التساقط الغزير للأمطار التي لم تتوقف منذ ليلة السبت سجلت ذات المصالح صباح اليوم انهيار الجزء الرئيسي من الجسر الرابط بين واد العلايق و موزاية بمنطقة قرقور و هذا دون تسجيل أية خسائر بشرية لحسن الحظ تضيف ذات المصالح.

كما أسفر هذا الحادث حسب السيد الزغيمي في غلق الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين واد العلايق و موزاية هذا بالإضافة إلى غلق عدد من الطرق البلدية على غرار الطريق الرابط بين بوعرفة و حي سيدي دريوش بسبب ارتفاع منسوب المياه.

و في ذات السياق تدخلت مصالح الحماية المدنية منذ صباح اليوم لإمتصاص المياه المتسربة للمحول الرئيس ببلدية مفتاح الذي يمون كل من الرويبة و خميس خشنة و مفتاح بالطاقة الكهربائية بهدف وضع حد للإنقطاعات المتكررة للكهرباء بهذه المناطق بسبب هذه الوضعية.

كما قامت ذات المصالح بإجلاء عدد من السكان القاطنين ببنايات فوضوية و التي غمرتها المياه بالكامل كونها مبنية بواد سيدي الكبير الذي ارتفاع منسوبه بشكل كبير جراء الأمطار الغزيرة المتهاطلة و هذا دون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر.