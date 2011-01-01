بونوار :سنطلب من وزارة التجارة فتح استيراد كمية محدودة لشهر رمضان من اللحوم المجمدة والفواكه الجافة والمكسرات

بواسطة المسار العربي / أ.م

من جهة أخرى وضمانا لاستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن نية الجمعية التقدم بطلب لوزارة التجارة من أجل السماح باستيراد كمية محدودة من المكسرات والفواكه الجافة واللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية . كما أبرز بولنوار دورالجمعية في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني مشيرا إلى مبادرتها في حث 16 متعامل اقتصادي للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الاحذية بعد أن توقفوا عن نشاط الاستيراد مع ضمان الجمعية لتسويق منتجاتهم عبر مختلف تجار ولايات الوطن. وألح من جانب آخر على أهمية استقطاب الشباب الناشط خارج الاطار القانوني بإنشاء مساحات تجارية وأسواق جوارية مقدرا العجز في هذا المجال ب 800إلى 1000سوق جوارية داعيا هنا المعاملين الاقتصاديين الخواص والتجار أنفسهم إلى إنجاز هذه الأسواق وعدم انتظارمشاريع السلطات العمومية .