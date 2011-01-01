استقرار في الأسعار ووفرة في المنتجات الغذائية والفلاحية خلال رمضان

بواسطة المسار العربي / أ.م

استبعد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار تسجيل نذرة في المواد الغذائية والخضرو الفواكه واللحوم بنوعيها خلال شهر رمضان بالنظر إلى المؤشرات الايجابية المتعلقة بتغطية الطلب حتى نهاية الصائفة في بعض المنتجات وإلى غاية نهاية السنة الجارية في منتوجات أخرى.

وتوقع بولنوار لدى استضافته في الإذاعة الأولى، استقرار الأسعار مشيرا إلى أن رمضان 2018 لن يختلف عن رمضان 2017 من ناحية الوفرة في المواد الغذائية ،كما أنه يتزامن هذا العام مع بداية جني المنتوجات الموسمية الصيفية للخضر والفواكه منتصف شهر ماي القادم ،ما سيساهم في تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من هذه المنتجات الفلاحية.

وحسبه واستنادا لتقديرات تجار الجملة خلال شهر رمضان فإنه سيتم تسويق أزيد من 10 مليون قنطارمن الخضرو الفواكه أي ما يعادل 800غ حصة كل مواطن من هذه المنتجات يوميا ،كمية وصفها المتحدث بالكافية جدا داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير فقط.

وبخصوص تزويد المواطنين في الولايات الجنوبية بهذه المنتجات الفلاحية ذكر الطاهر بونوار بأن الولايات الصحراوية وفي السنوات الأخيرة تحولت إلى مصدر لتموين السوق الوطنية بالخضر و الفواكه على غرار ولايات الوادي ، غرداية ،أدرار، بسكرة وتندوف داعيا المستثمرين إلى التفكير في توسيع مساحات الانتاج الزراعي في الولايات الصحراوية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتسهيل التسويق