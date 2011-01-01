القبض على ثلاثة إرهابيين ببرج باجي مختار

بواسطة المسار العربي /أ.ك

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، حسب ما أفاد به الأحد، بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 أبريل 2018 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، القبض على ثلاثة (03) إرهابيين". ويتعلق الأمر بكل من المسمى "ل. عبد القادر" المكنى "أبو أحمد"، المسمى "ح. صالح شريف" المدعو "عوينة" والمسمى "ح. صالح علي" المكنى "عويلي". وتأتي هذه العملية، "في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".