لجنة الفيفا تحط يوم غد رحالها في المغرب

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تحطَ غدا لجنة العمل التفتيشية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الرحال بالمغرب ، على هامش ترشح الأخيرة لتنظيم مونديال 2026. وكانت اللجنة المكونة من 5 أعضاء، قد زارت بعض مدن أمريكا وكندا والمكسيك، المرشحين لتنظيم المونديال في ملف مشترك. وستزور اللجنة 3 ملاعب بالمغرب، في طنجة ومراكش وأكادير، وكذلك ملاعب التدريبات، وبعض الفنادق ومحطات القطار، من أجل تدوين كل الملاحظات، وتقييم الملف المغربي. يشار إلى أن عبد الحفيظ العلمي، هو رئيس لجنة ترشح المغرب لمونديال 2026، وهي المرة الخامسة في تاريخ البلاد.