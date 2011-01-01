ديمبلي يحدد مصيره مع برشلونة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشف عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، موقفه من مغادرة البلوغرانا في الصيف المقبل، مشيرًا إلى صعوبة التأقلم مع الفريق الكتالوني. وكان الفرنسي الشاب قد انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو، إلا أنه حتى الآن لم يقدم أداء مميزا مع البلوغرانا، كما غاب لفترات طويلة بسبب الإصابة. و قال صاحب الـ20 عاما في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي :"لقد وقعت على عقد لمدة 5 سنوات مع البارصا، سأكون في هذا النادي لسنوات عديدة مقبلة، لا أتخيل أنني سأترك البلوغرانا بعد موسم واحد فقط من انضمامي للفريق".