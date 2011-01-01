رئيس نابولي يفتح الباب أمام رحيل ساري

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فتح أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الباب أمام رحيل ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، في ظل العروض المغرية المقدمة إليه. وقال رئيس نابولي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لا يمكنني الوقوف بوجه ساري، من يريد التعاقد معه عليه دفع ثمن فسخ العقد والمقدر بـ٨ ملايين يورو".وأضاف: "في عالم كرة القدم، أصبح كل شيء موضع شك، حتى لو كان مرتبطا بعقد مع الفريق". وأتم:" إذا أحضر أحد الأندية قيمة فسخ عقد ساري، وكان لديه طموح لشيء مختلف، حينها لن أقوم بمعارضة ذلك".وينتهي عقد ساري مع نابولي في صيف 2020، غير أن العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها تشيلسي، تسعى للتعاقد معه بعد المستويات المميزة التي قدمها نابولي خلال هذا الموسم تحت قيادته.