"من الصعب التتويج بالكان في أدغال إفريقيا"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أشاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي في حوار مع مجلة “أونز مونديال” بأجواء العمل تحت قيادة رابح ماجر مضيفا أن هذا الأخير لا يزال محبوبا في بورتو بالنظر للصورة الجيدة التي تركها في هذا الفريق . واعترف براهيمي بصعوبة إحراز لقب كاس إفريقيا للأمم في أدغال إفريقيا مبررا ذلك بدرجة الحرارة التي تصل إلى 40° إلى جانب الملاعب التي تحوي على أرضيات كارثية . وأكد براهيمي، أن زميليه في المنتخب الوطني، فوزي غولام، ورياض محرز، يملكان المؤهلات التي تسمح لهما باللعب في أفضل الأندية الأوربية.