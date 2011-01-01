مولودية الجزائر تتفرغ للبطولة لإنقاذ الموسم

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

توقف قطار مولودية الجزائر في الكأس بمحطة الدور نصف النهائي ليبقى الأمل قائمًا على إنقاذ الموسم بلقب البطولة . وجاء وداع الكأس أمام شبيبة القبائل ، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي، لكن هذه المرة في ظل إدارة جديدة، حيث فشلت الإدارة الجديدة بقيادة قاسي سعيد، في بلوغ نهائي كأس الجزائر، بعد أن سبقتها قيادة عمر غريب السنة الماضية أيضًا. ومثلما كان منتظرًا، فإن مولودية الجزائر لم تتمكن من إضافة الكأس التاسعة إلى رصيدها، وما عليها إلا انتظار الأعوام القادمة، لأن الخطة التي وضعها رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، نجحت بالفعل، بعد أن اختار استقبال مولودية الجزائر بملعب الشهيد محمد حملاوي، وهو على علم بالعلاقة السيئة التي تجمع بين مشجعي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة. وكانت مولودية الجزائر قد غادر كأس الجزائر العام الماضي، في الدور نصف النهائي، أيضًا على يد وفاق سطيف، بملعب عمر حمادي ببولوغين ، خلال شهر رمضان، وهو اللقاء الأخير للرئيس عمر غريب، الذي أُجبر على مغادرة منصبه وهو يتجرع مرارة الإقصاء. الأمر نفسه، بالنسبة لقاسي سعيد الذي لم يتقبل الخسارة من شبيبة القبائل، بعد الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها عشاق اللونين الأحمر والأخضر من طرف مشجعي شباب قسنطينة وشبيبة القبائل. ودون شك، فإن المولودية سيوجه بوصلته، صوب البطولة ، وسيرمي بكامل ثقله لكي يفوز بجميع المواجهات المتبقية، وانتظار تعثر المتصدر شباب قسنطينة، على أمل التتويج باللقب وإنقاذ الموسم. ويحتل مولودية العاصمة، المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة ، وذلك قبل 5 جولات من نهاية الموسم. ويعود آخر فوز للعميد بلقب البطولة إلى موسم 2009 / 2010.