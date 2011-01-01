منتدى دولي أول للترويج للثقافة و السياحة الصحراوية بتمنراست

بواسطة المسار العربي / مصباح.ع

تحتضن ولاية تمنراست هذا الاربعاء المنتدى الدولي للترويج للثقافة و السياحة الصحراوية تحت إشراف وزارة السياحة و الصناعات التقليدية بالتنسيق مع ولاية تمنراست. و من المزمع أن يكون برنامج منتدى أتاكور الذي يقام في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 أفريل 2018 ثري جدا حسب ما أكده المنظمين , حيث سيتخلل المنتدى عرض نمط الحياة التقليدية في قرية تراثية في حضن الطبيعة الخلابة لآهقار - تراث – تقاليد – فلكلور – صناعات تقليدية - أيام دراسية – جولات سياحية . كما يعرف منتدى أتاكور في طبعته الأولى مشاركة جمعيات قرى بلدية تمنراست و بلديات تازروك و ادلس و أبلسة ، عين قزام ، و تعرف حضور وكالات سياحية محلية من أجل التعريف بالمعالم السياحية و الثقافية للمنطقة. و لم ينسى القائمون على المنتدى الدولي الأول للترويج للثقافة و السياحة الصحراوية توجيه الدعوة، لكتاب وطنيون و أجانب و للصحافة ، صحفيون متخصصون في الحقل السياحي ، فوتوغرافيين ، فنانين مع تخصيص فضاء للقاء و فرصة للتبادل و المعرفة.