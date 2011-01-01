سوداني يتعرض للعنصرية في كرواتيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت موقع "24 ساتا" الكرواتي أن المهاجم الدولي الجزائري العربي هلال سوداني تعرض لهتافات عنصرية من قبل هيرفويي برادازيتش مدرب نادي سياباليا فينكوفسي وذلك في أعقاب المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ29 من الدوري الكرواتي. وكان سوداني قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين خلال هذه المباراة بتسجيله لثنائية، رفع بها رصيده من الأهداف في الموسم الحالي لـ16 هدفا من جملة 26 مباراة لعبها في مختلف المسابقات. و تلقى سوداني تصفيقاً وإشادة كبيرة بعد المباراة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف المحلية في كرواتيا التي أثنت على مستواه المميز. ولا يعتبر سوداني اللاعب الجزائري الوحيد الذي تعرض للعنصرية في أوروبا، حيث سبق لإدريس سعدي، اللاعب الحالي لستراسبورغ الفرنسي، أن تعرّض لهتافات من هذا النوع من قبل جماهير شارلروا خلال تجربته السابقة مع كورتري البلجيكي. ومن المرجح أن تدفع هذه الحادثة سوداني لتجديد طلب الرحيل عن دينامو زغرب، خاصة وأن نادي نوتنغهام فورست، والذي ينشط حاليا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مازال يأمل في التعاقد معه. وطوال تجربته الكرواتية الممتدة لأكثر من 4 سنوات، شارك سوداني في 187 مباراة سجل خلالها 84 هدفا وأهدى 53 تمريرة حاسمة.