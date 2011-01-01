وثيقة حول الإنجازات المسجلة خلال سنة 2017 التي عرضها الوزير الأول في ندوة صحفية

بواسطة المسار العربي / أ.م

أولاً ـ المنجزات في مجال المنشآت الأساسية الاجتماعية ـ الثقافية .

{أ}: التربية الوطنية: استلام: ـIـ 55 ثانوية، ـIIـ 48 إكمالية، ـIIIـ 80 مدرسة ابتدائية, ـIvـ 80 مطعم مدرسي.

{ب}: التعليم العالي: استلام: ـIـ 25.500 مقعد بيداغوجي، ـIIـ 21.616 سرير للإيواء, ـIIIـ 06 مطاعم جامعية.

{ج}: التكوين الـمهني: استلام: ـIـ 13 معهدًا للتكوين والتعليم الـمهنيين، ـIIـ 07 مراكز للتكوين الـمهني.

{د} : الشباب والرياضة: استلام : ـIـ 31 ملعبًا رياضًا جواريًا، ـIIـ 45 ملعبًا رياضيًا جواريًا ومساحات للألعاب، ـIIIـ 14 قاعة متعدّدة الرياضات، ـIvـ 25 مسبحًا، ـvـ 31 دارًا للشباب.

{هـ} : السكن:

1. تسليم 287.281 مسكنًا، منها: ـIـ 95.159 مسكنًا عموميًا إجاريًا، ـIIـ 49.908 مسكنًا ترقويًا، ـIIIـ 112.308 مسكنًا ريفيًا.

2. الانطلاق في إنجاز أشغال 160.257 مسكنًا ريفيًا.

{و}: الصحة: استلام: ـIـ 07 مستشفيات جديدة، بما في ذلك مستشفيات متخضضة،

ـIIـ 20 عيادة متعددة الاختصاصات، ـIIIـ 03 مراكز لمكافحة السرطان، ـIvـ مركب

واحد (01) للأم والطفل، ـvـ 56 قاعة للعلاج.

{ز}: الثقافة: استلام ـIـ مركب (01) ثقافي، ـIIـ 05 مكتبات، ـIIIـ 03 قاعات للسينما، ـIvـ

معهد (01) للموسيقى، ـvـ 03 متاحف.

{ح}: تزويد البيوت بالطاقة: انجاز: ـIـ 348.186 عملية لتزويد البيوت بالغاز الطبيعي،

ـIIـ 408.975 عملية لتزويد البيوت بالكهرباء.

{ط}: تزويد المواطنين بالـماء الصالح للشرب وإنجاز عمليات التطهير: ـIـ 05 محطات لتصفية، ـIIـ 141 خزان للمياه، ـIIIـ 175 بئر، ـIvـ 57 عملية للتزويد بالـماء الشروب، ـvـ 189 عملية للربط بشبكات التطهير.

ثانيًا ـ المنشآت الأساسية الاجتماعية ـ الثقافية التي رُفع عنها التجميد في شهر أكتوبر 2017.

لقد أدّت الصعوبات الـمالية للسنوات الأخيرة إلى تجميد عدّة مشاريع في قطاعات عديدة. وعلى إثر اللجوء إلى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر (في أكتوبر 2017)، قامت الحكومة برفع التجميد عن أزيد من 1.500 مشروع، بمبلغ إجمالي يفوق 260 مليار دينار، يتوزع على النحو الآتي:

1. قطاع التربية الوطنية: 1213 مشروع بكلفة بمبلغ 118 مليار دينار، وتتمثل تحديدا في: ـIـ: 700 مدرسة ومجموعة مدرسية، ـIIـ 205 إكمالية، ـIIIـ 134 ثانوية؛ ـIvـ 116 مؤسسة بنظام نصف داخلي، ـvـ 334 مطعم مدرسي ـvIـ 252 قاعة وملعب للرياضة الـمدرسة.

2. قطاع التعليم العالي: 54 مشروع بمبلغ 5,5 مليار دينار.

3. قطاع الصحة: 198 مشروع بمبلغ 50,6 مليار دينار في الـمجموع، تتمثل في ـIـ 05 مؤسسات استشفائية متخصّصة، ـIIـ 10 مركبات للأم والطفل، ـIIIـ 03 مراكز لـمكافحة السرطان، ـIvـ 101 عيادة متعدّدة الاختصاصات، ـvـ اقتناء تجهيزات طبية.

4. قطاع الـموارد الـمائية: 94 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 88,5 مليار دينار. وتتمثل هذه الـمشاريع تحديد في ـIـ 25 محطة لتصفية الـمياه الـمستعملة، ـIIـ عمليات مختلفة لإنجاز شبكات التطهير وإعادة تأهيلها، ـIIIـ وكذا عمليات مختلفة لحماية الـمدن من الفيضانات.

ثالثًا ـ إنجاز المنشآت الأساسية الاقتصادية.

{أ}: الطاقة: استلام 08 محطات جديدة لتوليد الكهرباء.

{ب}: الـموارد الـمائية: استلام: ـIـ 04 سدود جديدة، ـIIـ 07 حواجز مائية جبلية.

{ج}: الأشغال العمومية والنقل:

1 . قِطاع الطرق: إنجاز: ـIـ 52 كلم من الطرق الاجتنابية، ـIIـ 517 كلم من الطرق الوطنية، ـIIIـ 65 كلم من الطرق البلدية والولائية، ـIvـ 03 محطات برية.

2 . قطاع السكك الحديدية: إنجاز: ـIـ 123 كلم من الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، ـIIـ عصرنة 110 كلم من الخطوط الجديدة.

3 . قطاع الـمترو والترامواي: ـIـ تمديد خط مترو الجزائر على مسافة 5,3 كلم، ـIIـ تسليم ترامواي سيدي بلعباس.

{د}: البرامج البلدية للتنمية: استثمار مبلغ 65,5 مليار دينار في إنجاز 9163 عملية، تتوزع كالآتي: ـIـ 1688 للتزويد بالـماء الشروب، ـIIـ 1885 للتطهير، ـIIIـ 1807 لإنجاز طرق ومسالك، ـIvـ 330 لترميم مؤسسات مدرسية، ـvـ 2432 لعمليات التهيئة الحضرية.

رابعا ـ الاستثمارات الاقتصادية.

{أ}: الـمبلغ الإجمالي للإستثمارات الـمنجزة سنة 2017: قدر الـمبلغ الإجمالي بالنسبة للإستثمارات الـممولة فقط من الـميزانية العمومية أو بواسطة قروض بنكية، بنحو 3300 مليار دينار، أي ما يعادل 30 مليار دولار وفق سعر الصرف المتوسط للسنة الفارطة. ويُضاف إلى هذا المبلغ كل الاستثمارات الممولة ذاتيًا في قطاعات مختلفة، التي يمكن أن تُقدر على الأقل بنصف الـمبلغ الـمشار إليه أعلاه.

{ب}: الاستثمارات الـممّولة من ميزانية الدولة: قُدرت نفقات التجهيز الإجمالية في سنة 2017 بمبلغ 2291 مليار دينار، تتوزع على النحو الآتي: ـIـ دعم السكن: 287,2 مليار دينار، ـIIـ التربية والتكوين: 103,0 مليار دينار، ـIIIـ الـمنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية: 366,8 مليار دينار، ـIvـ الفلاحة والري: 151,6 مليار دينار، ـvـ الـمنشآت الاجتماعية الثقافية: 60,4 مليار دينار، ـvIـ البرامج البلدية للتنمية: 35,0 مليار دينار، ـvIIـ دعم النشاط الاقتصادي: 504,9 مليار دينار.

{ج}: الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: خصّصت الدولة 38 مليار دينار في سنة 2017 لإنجاز الاستثمارات في الـمجالات والجوانب الآتية: ـIـ صون الغابات وتنميتها: 2,4 مليار دينار، ـIIـ دعم إجراءات الاستثمارات على مستوى المستثمرات الفلاحية: 9,0 مليار دينار ـIIIـ دعم ضبط الإنتاج الفلاحي: 18,8 مليار دينار، ـIvـ مكافحة التصحر وتطوير النشاط الرعوي: 0264 مليار دينار، ـvـ التنمية الريفية ودعم صغار الـمستثمرين: 3,9 مليار دينار.

{د}: الاستثمارات الشاملة الـمموّلة من قِبل البنوك: لقد ساهمت البنوك، خلال سنة 2017، في تمويل 1835 مشروعًا، بمبلغ 943,8 مليار دينار في الـمجموع.

{هـ}: الاستثمارات الـمنجزة في قطاع الطاقة: أُنجز 52 مشروعًا في سنة 2017 في قطاع الطاقة، بكلفة قدرها 158 مليار دينار.

{و}: الاستثمارات الأجنبية والـمختلطة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: قُدر القِوام الإجمالي لهذه الاستثمارات بـ 116 عملية، في سنة 2017، بمبلغ 271,6 مليار دينار في الـمجموع.

{ز}: الاستثمارات الـمموّلة من قِبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: قامت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في سنة 2017، بتمويل 4406 مشروع، بمبلغ إجمالي قدره 22,0 مليار دينار، يشمل الـمساهمات الشخصية والقروض البنكية ومساهمات هذه الوكالة.

خامسا ـ النتائج المحققة سنة 2017 في مجال التشغيل

{أ}: مناصب الشغل الـمستحدثة: 563.000، منها:

1. الـمناصب الـمستحدثة في قطاع الوظيفة العمومية: 92.300.

2. عمليات التوظيف من قِبل وكالات التشغيل: 366.000.

3. مناصب الشغل الـمستحدثة بفضل الاستثمار في الـمؤسسات الـمصغرة: 18.000.

4. مناصب الشغل الـمؤقتة، عن طريق عقود الإدماج والعمل الـمدعم: 87.000.

{ب}: الـمستفيدون من برامج الإدماج: 409.000، منهم:

1. جهاز النشاط من أجل الإدماج: 310.000.

2. برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات: 36.000.

3. برنامج الـمساعدة على النشاط في الـمنزل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر): 63.000.

سادسا ـ بعض مؤشرات الإقتصاد الكلي