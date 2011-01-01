تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي قد يكون بداية من السداسي الثاني لسنة 2019

بواسطة المسار العربي / أ.م

كشف الوزير الأول السيد احمد أويحيى عن إمكانية تطبيق النمط الجديد لسياسة الدعم الاجتماعي بداية من السداسي الثاني لسنة 2019 .

و أوضح أن "المطلوب من المواطن أن يعرف انه خلال 2018 لن يكون أي تغيير في سياسة الدعم الاجتماعي وعندما نصل إلى تحديد النمط الجديد سنحرص على شرحه ونشرع في تطبيقه و قد يكون خلال السداسي الثاني من سنة 2019".

و استطرد السيد أويحيى قائلا : "لا ينبغي أن نغامر لأن الموضوع حساس وينبغي أن نلتزم فيه بالحيطة والحذر" .

و تابع السيد أويحيى أنه " خلال ثلاث سنوات على الأكثر ستتوصل الجزائر إلى تصحيح سياستها للدعم والذي سيعود بفوائد كبيرة على المواطن والخزينة العمومية كذلك".

و في ذات الإطار ، قال الوزير الأول انه "في خضم مساعي تعديل سياسة الدعم ستسهر الحكومة على عدم المساس بالطبقات ذات الدخل الضعيف والطبقة المتوسطة والتي تعد العمود الفقري للبلاد".

و قال أيضا : "عندما نبقي على الدعم في حالته الحالية فان فلا يعقل أن يستفيد من يتقاضى 100 مليون سنتيم شهريا من دعم الدولة (...) هذا أمر غير مقبول ".

و في ذات السياق أوضح الوزير الأول أن الحكومة أطلقت ورشتين الأولى على مستوى وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع البنك العالمي حتى "نستفيد من تجربة البلدان الأخرى التي راجعت عن سياسة الدعم".

أما الورشة الثانية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التهيئة العمرانية حيث قال " كلفنا وزارة الداخلية والتي عرفت تقدما معتبرا في مجال الرقمنة والإعلام الآلي حيث سيتم التنسيق مع جميع شبكات الإعلام الآلي في البلاد ،الخزينة العمومية ، الضمان الاجتماعي ، حتى نتوصل إلى إحصاء اقتصادي شامل لكل الجزائريين".

و أضاف السيد أويحيى انه "على أساس هذا الإحصاء سنتمكن من تحديد الفئة الميسورة ماليا و الشرائح الهشة التي هي بحاجة إلى دعم الدولة ".

و قال الوزير الأول أن هذا العمل سيستغرق سنة 2018 بأكملها .