تقديم حصيلة الانجازات المحققة في خلال العشريتين الأخيرتين ضروري لإبراز الجهد "العظيم" الذي بذلته الجزائر

بواسطة المسار العربي / أ.م

كما أكد الوزير الأول أحمد اويحيى أن تقديم حصيلة الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين "أمر ضروري" للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار وإبراز الجهد "العظيم" المبذول خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال اويحيى في ندوة صحفية في رده على سؤال متعلق بأسباب تقديم هذه الحصيلة، أن تقديمها "أمر ضروري للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار"، مشيرا الى أنه "حري بهؤلاء القول ماذا تم انجازه بهذا المبلغ". وتابع اويحيى في هذا المجال أن الحصيلة المقدمة تبرز "الجهد العظيم الذي بذلته الجزائر خلال 20 سنة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، داعيا في هذا السياق الى ضرورة " زرع رسالة الأمل" في نفوس الجزائريين. وفي إطار ذي صلة جدد السيد أويحيى مساندته للرئيس بوتفليقة ، قائلا :"لو تسألنا كأشخاص في الحكومة و في مقدمتهم الوزير الأول ، لن نكون إلا سعداء إذا استمر رئيس الجمهورية" في مهامه على رأس الدولة.