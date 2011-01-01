حادث-بوفاريك.. الرقم الأخضر 1527 للاستفسار و التوجيه

بواسطة المسار العربي / أ.م

وضعت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة الرقم الأخضر 1527 تحت تصرف المواطنين واسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية يوم الأربعاء ببوفاريك بولاية البليدة من اجل الاستفسار والتوجيه ، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان " أن وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة تنهي إلى علم كافة المواطنين أنها تضع بصفة دائمة الرقم الاخضر1527 تحت تصرف أسر و أقارب شهداء الحادث الأليم لسقوط طائرة النقل العسكري أمس ببوفاريك من اجل الحصول على المعلومات أو التوجيهات أو المساعدات الاجتماعية والنفسية".

و كانت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية قد أعلنت يوم الخميس عن فتح مركزين تابعين لقطاع التضامن الوطني على مستوى ولاية البليدة للتكفل بأسر ضحايا تحطم الطائرة.

وأوضحت الوزيرة في تصريح على هامش أشغال المجلس الوطني للأشخاص المعوقين أن "قطاع التضامن الوطني جند كل الإمكانيات المتاحة من أجل التكفل بأسر الضحايا الذين تنقلوا إلى ولاية البليدة من أجل التعرف على جثث ذويهم"، مشيرة إلى أنه تم لهذا الغرض "فتح مركزين تابعين للقطاع على مستوى الولاية من اجل استقبال وتوفير الإيواء لأسر الضحايا".

وأوضحت السيدة الدالية في هذا الإطار أنه تم "توجيه تعليمات لمديرية النشاط الاجتماعي والخلايا التضامنية والمجتمع المدني بتنسيق العمل مع مديرية التنمية الاجتماعية ومصالح الولاية من اجل تكثيف وتعزيز العمل التضامني لفائدة عائلات الضحايا وذلك بتقديم كل الرعاية النفسية لهم للتخفيف من معاناتهم جراء هذه المحنة الأليمة".

يذكر أن تحطم هذه الطائرة العسكرية خلف 257 ضحية من بينهم عشرة أفراد من طاقم الطائرة، حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.