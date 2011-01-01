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الإعلان قريبا عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا
12 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أ.م

أكد وزير التجارة سعيد جلاب بوهران أنه سيتم الإعلان قريبا على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا فور الانتهاء من عملية التحيين. وأبرز سعيد جلاب خلال ندوة صحفية على هامش زيارته لفعاليات صالون الإنتاج الوطني "منتوج بلادي" في طبعته الخامسة بقصر المعارض بالمدينة الجديدة بوهران "أن هناك فريق يعمل حاليا على تحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا والتي سيعلن عنها قريبا". و قال في ذات السياق أن "المتعاملين الاقتصاديين لهم الدعم الكامل من قبل وزارة التجارة لحماية المنتوج الوطني". وفي رده على سؤال حول صندوق دعم الصادرات أبرز ذات المسئول " أنه لا يوجد مشكل في الموارد المالية وإنما المشكل في الفعالية وقد فتحنا هذا الملف لمراجعة كل الأدوات ليكون أكثر فعالية في مجال دعم المصدرين". وبخصوص الخلل المسجل في توزيع الحليب ببعض مناطق الوطن أبرز السيد جلاب أن دائرته الوزارية طلبت معلومات حول هذا الملف وهناك تشاور مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للتكفل به"، مشيرا أن "دعم الدولة لسعر الحليب لا يزال ساري المفعول" . و فيما يتعلق بأسعار السيارات قال ذات المسئول ان دائرته الوزارية تراقب أسعار السيارات لدى المنتجين والبائعين وبقاعات العروض.

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