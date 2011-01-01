أمطار غزيرة على وسط البلاد

بواسطة المسار العربي / ل.ش

أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، بتساقط أمطار غزيرة على الولايات الوسطى بدءا من مساء أمس الجمعة في الساعة التاسعة ليلا، وتوقعت أن تبلغ كميتها 70 ملم.

وأوضحت الأرصاد الجوية إن الأمطار ستمس كل من العاصمة ، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، الشلف والمدية، مضيفة إن كمية الأمطار قد تتعدى 70 ملم محليا .

وأضافت النشرية إن كل من شمال الأغواط، وشمال الجلفة، وتيارت، وتيسمسلت، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، قد يتعدى بها تساقط الأمطار 40 ملم. وأشار المصدر إلى إن صلاحية النشرية يمتد إلى غاية مساء اليوم السبت على الساعة 21:00 مساءا.