Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

رسالة تعزية ومواساة
32 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ل.ش
تلقينا بقلوب ملؤها الإيمان، تعرض الطائرة العسكرية لحادث تحطم ، والذي أودى بحياة العديد من أفراد الجيش، وإذ ا اعبر انا السيد حاج اعراب حكيم  وبنايبة عن  كل سكان بلدية حسين داي و عائلة حاج اعراب عبر كامل قطر الوطن  عن تعازي ومواساتي لأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل، محتسبين إياهم من الشهداء والصديقين.
راجين المولى عز وجل أن يشمل الضحايا بعفوه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان.
وأن يحفظ الجزائر قيادة وشعبا من كل سوء ومكروه .
"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 