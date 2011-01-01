رسالة تعزية ومواساة

بواسطة المسار العربي / ل.ش

تلقينا بقلوب ملؤها الإيمان، تعرض الطائرة العسكرية لحادث تحطم ، والذي أودى بحياة العديد من أفراد الجيش، وإذ ا اعبر انا السيد حاج اعراب حكيم وبنايبة عن كل سكان بلدية حسين داي و عائلة حاج اعراب عبر كامل قطر الوطن عن تعازي ومواساتي لأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل، محتسبين إياهم من الشهداء والصديقين.

راجين المولى عز وجل أن يشمل الضحايا بعفوه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان.

وأن يحفظ الجزائر قيادة وشعبا من كل سوء ومكروه .