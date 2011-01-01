رسالة تعزية ومواساة
32 دقيقة مضت
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تلقينا بقلوب ملؤها الإيمان، تعرض الطائرة العسكرية لحادث تحطم ، والذي أودى بحياة العديد من أفراد الجيش، وإذ ا اعبر انا السيد حاج اعراب حكيم وبنايبة عن كل سكان بلدية حسين داي و عائلة حاج اعراب عبر كامل قطر الوطن عن تعازي ومواساتي لأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل، محتسبين إياهم من الشهداء والصديقين.
راجين المولى عز وجل أن يشمل الضحايا بعفوه وكرمه ورحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان.
وأن يحفظ الجزائر قيادة وشعبا من كل سوء ومكروه .
"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
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