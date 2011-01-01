سكان حي 1432 مسكن يطالبون بمشاريع إنمائية

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

يشتكي العديد من سكان أحياء بلدية خرايسية على غرار حي 1432 مسكن من جملة من المشاكل التي نغصت عليهم حياتهم وأدخلتهم في دائرة العزلة والتهميش،مشيرين في سياق حديثهم إلى أنهم وجهوا العديد من الشكاوي والنداءات للسلطات المحلية بغية إيجاد حلول لمشاكلهم،غير أن هذه الأخيرة لاتزال تنتهج سياسة الصمت واللامبالاة،ومن بين المشاكل المطروحة من طرف السكان يأتي على رأسها تدهور مسالك الحي التي تعرف حالة كاريثية ،مطالبين الجهات المعنية إعادة تهيئتها في اقرب وقت.

من جهة أخرى طرح السكان خلال تصريحاتهم مشكل غياب الإنارة العمومية،مضيفين أن غيابها خلق لهم العديد من المشاكل خصوصا تلك المتعلقة بتعرضهم للاعتداءات من طرف بعض المنحرفين خاصة في الفترة المسائية،هذا مايدفعهم إلى المكوث في بيوتهم والدخول إليها مع أولى ساعات الظلام بسبب الخوف من تعرضهم للاعتداءات،كما أردف آخرون أنهم يضطرون إلى مرافقة أولادهم في الفترة الصباحية خوفا عليهم من تعرضهم لا ي مكروه،ناهيك عن مشكل غياب شبكة الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي يحتم عليهم الخروج للبحث عن قارورات غاز البوتان،وأمام هذا الوضع القائم لم يجد السكان من حل سوى مناشدة السلطات المحلية اخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار والعمل على برمجة مشاريع تنموية من شانها المساهمة في رفع الغبن عنهم.