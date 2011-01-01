وفاة 07 أشخاص وجرح 276 آخرين في 238 حادث مروري خلال أسبوع

بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

كشفت خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني،في بيان لها عن تسجيل 238 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09أفريل من السنة الجارية،أسفرت عن وفاة 07 أشخاص وجرح 276 آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، يتبين أن حصيلة حوادث المرور عرفت ارتفاع قدر بـ 07حوادث، وعدد الوفيات بـحالتين ، بينما انخفض عدد الجرحى بـ 11 جريح.وتُفيد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة أزيد من 96 %، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.